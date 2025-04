Le pagelle di Lazio-Bodo Glimt: c'è la rimonta ma i rigori eliminano i biancocelesti

Era il match che tutti aspettavano nella cornice dello stadio Olimpico di Roma, la sfida di ritorno di Europa League tra Lazio e Bodo Glimt, con i biancocelesti chiamati a rispondere alla sconfitta per 2-0 maturata al freddo norvegese di Bodo nell'andata di questo quarto di finale.

La rimonta c'è ed avviene. In 90 minuti tante occasioni create per gli uomini di Baroni e qualche rischio dietro con Mandas a salvare. Il duo Castellanos-Noslin portano la Lazio ai supplementari. Un gol per parte tra capitolini e norvegesi chiudono i 120 minuti sul 3-1. Diventano necessari i rigori per decidere il passaggio del turno. Gli errori dal dischetto di Tchaouna e Noslin costano il passaggio del turno.

Nella pagina successiva le pagelle della partita