Lazio-Atromitos, maxi rissa nel primo tempo: espulsi Castellanos e Mansur. IL VIDEO

Durante l’amichevole Lazio-Atromitos, pochi minuti prima del ‘30, in campo si è accesa una rissa a causa - come sembrerebbe dalle immagini - di un calcio di Guendouzi ai danni di un calciatore della squadra greca… ma non è finita qui: pochi minuti dopo ad accendere la scintilla è stato un brutto fallo di Masur ai danni di Castellanos.

Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via Onefootball

La prima rissa

Nonostante la partita sia un’amichevole, questo non ha impedito ai giocatori di entrambe le squadre di mettere in scena un’immagine in contrasto con i valori del mondo del calcio: una maxi rissa.

Al 27’ Guendouzi, dopo aver vinto il primo contrasto, ha reagito in maniera non del tutto serena contro un giocatore dell’Atromitos caduto a terra. In soccorso del giocatore della squadra greca è intervenuto un suo compagno che ha spintonato in maniera plateale il centrocampista francese, il quale ha reagito.

La seconda scintilla

Pochi minuti dopo, al 29’, si è accesa una vera e propria maxi rissa, tanto che l’arbitro ha fatto riprendere il gioco solo al 36’.

In questo caso, la scintilla si è accesa a causa di un fallo subito da Castellanos ed è degenerata fin dentro agli spogliatoi, una volta che Masur e l’attaccante argentino sono stati espulsi. Alla fine è intervenuta anche la polizia che è riuscita, con un po’ di difficoltà, a calmare la situazione.