Milinkovic torna a Roma: il serbo a Formello con la squadra

La nostalgia sale quando si pensa agli ex Lazio specialemtne quando si tratta di Milinkovic-Savic. Il Sergente è rimato nei curi di tutti i tifosi biancocelesti, un giocatore che negli anni ha dato tanto alla maglia a suon di giocate e colpi geniali da fuoriclasse assoluto.

Milinkovic a Formello per salutare la squadra

Il serbo da 3 giorni ha fatto rientro a Roma per le vacanze, e non ha perso occasione per salutare i suoi ex compagni e tutto lo staff biancoceleste. Secondo quanto riportato da Radio Laziale infatti, oggi Milinkovic era a Formello, si è fermato un pò nel suo ex centro sportivo scambiando parole con la squadra. Un rientro nostalgico per entrambi le parti, confemrato anche da uno dei membri dello staff biancoceleste con un post sui social.

Di seguito l'immagine: