Lecce-Lazio, la decisione del Giudice Sportivo sul comportamento dei tifosi giallorossi

Conclusa la diciassettesima giornata di campionato, il Giudice Sportivo ha pubblicato le proprie decisioni, come ogni martedì, tramite un comunicato sul sito ufficiale della Lega Serie A. Il Giudice Sportivo ha emesso la propria sentenza riguardo il comportamento antisportivo da parte dei tifosi giallorossi nella trasferta di Lecce, in occasione della gara contro i biancocelesti è diventata virale l'immagine di Matteo Guendouzi con in mano un sasso, probabilmente provenuto dalle tribuna giallorosse.

La decisione del Giudice Sportivo, nella prossima pagina