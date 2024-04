Juve-Lazio, Pepe: “Bella vittoria dei bianconeri. Tudor? Il suo lavoro si vedrà la prossima stagione”

Simone Pepe, ex centrocampista bianconero, ha rilasciato un’intervista esclusiva a Tag24 all’indomani di Juve-Lazio. La squadra piemontese si porta a casa la vittoria nella gara d'andata delle semifinali di Coppa Italia, imponendosi con un netto 2-0 grazie ai gol di Chiesa e Vlahovic. Ora, per provare a ribaltare il momentaneo svantaggio, la Lazio si giocherà il ritorno in casa il 23 aprile.

Queste le parole dell’ex Juve:

Dopo tanto tempo e una crisi profonda, la vittoria di ieri sera della Juventus contro la Lazio può essere la partita da cui ripartire?

Assolutamente sì, quella di ieri è stata una bella vittoria arrivata dopo un periodo molto complicato. La Juventus ha fatto una buona prestazione e credo che questo sia un bel punto di partenza per poter ricominciare a correre. C’è un finale di stagione da onorare in cui i bianconeri possono ancora dare tanto

La prima semifinale se l’è portata a casa la Juventus, ora il passaggio del turno se lo giocheranno allo stadio Olimpico. La Coppa Italia è un salva stagione per i bianconeri?

Certamente, gli obiettivi sono sempre stati chiari sin dall’inizio della stagione ovvero qualificazione in Champions League e Coppa Italia. Questo è il traguardo che dovranno provare a raggiungere i bianconeri e mi aspetto che facciano di tutto per non avere rimpianti alla fine dell’anno. L’Inter era ed è evidentemente la squadra più forte del campionato e lo sta dimostrando giornata dopo giornata. Il Milan ha avuto un momento di flessione, ma adesso è ripartito alla grande. La Juventus invece deve concentrarsi sul suo percorso, centrare la posizione Champions e vincere il trofeo. Sarebbe importantissimo per chiudere al meglio la stagione

L’ultima domanda te la faccio sulla Lazio, che impressione ti ha fatto Igor Tudor?