Giordano torna su Juve-Lazio: “Primo tempo di personalità. Tudor? Ingenuo”

Ieri sera è andata in scena l’andata della Semifinale di Coppa Italia tra Juventus e Lazio. I bianconeri, che si sono portati a casa la partita grazie alle reti di Chiesa e Vlahovic nella ripresa, hanno ora mezzo piede in finale, anche se dovranno vedersela in un ritorno infuocato all’Olimpico il 23 aprile.

La squadra biancoceleste nel primo tempo è apparsa viva e in partita, salvo poi avere un forte calo nel secondo tempo. L’ex bomber biancoceleste Bruno Giordano è intervenuto quest’oggi ai microfoni di Radiosei per dare il suo commento sulla partita, soffermandosi poi sulle dichiarazioni di Tudor. Queste le sue parole:

Inutile fare confronti tra Sarri e Tudor, è una questione di caratteristiche di giocatori e del loro rendimento. Ieri con la Juventus l’inizio è sembrato buono, di personalità, poi quando c’è stata una flessione di tenuta è diventato tutto complicato, soprattutto quando giochi uno contro uno. Con questo stile di gioco devi essere più attento, non c’è più la zona che compensa. I due gol subiti ieri sono ibridi, c’è l’interpretazione di marcatura a uomo ma poi subentra l’abitudine di metterti in linea. Bisogna prendersi dei rischi, andare a duellare. Giusto che Tudor insista con i suoi concetti, anche perché tutto quello che sta facendo ora servirà per la prossima stagione. La stessa cosa è accaduta a Sarri quando è arrivato dopo tanti anni di Inzaghi. Ora tornare indietro e sperimentare tutto a giugno mi sembrerebbe assurdo. La stagione è questa, altalenante.

Immobile? Bremer è un grande marcatore, ma le difficoltà che si vedono sullo spunto sono evidente. Era la sua forza, ora fa fatica ad arrivare dove arriva il suo avversario.