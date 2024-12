ESPN Olanda si scusa ufficialmente: "Inappropriato il termine 'mafioso' riferito a Lotito"

Arrivano le scuse ufficiali da parte di ESPN Olanda, noto portale di informazione sportiva, dopo le polemiche suscitate da un articolo che analizzava i presunti aspetti negativi del tifo biancoceleste e descriveva il presidente della Lazio Claudio Lotito come un “mafioso”.

Il patron biancoceleste, colpito da questi gravi attacchi provenienti dai Paesi Bassi, ha quest'oggi risposto con fermezza, definendosi indignato e giurando di denunciare l'accaduto. In seguito Okko van de Berkt, Senior Manager dei contenuti digitali di ESPN, ha preso posizione inviando le sue scuse all’ambasciatore italiano nei Paesi Bassi, Giorgio Novello. Quest’ultimo, nella giornata di ieri, aveva criticato duramente il contenuto dell’articolo, definendolo inappropriato e fortemente offensivo, inviando anche una lettera a ESPN stessa.

Il portale olandese ha quindi modificato l’articolo, rimuovendo il termine incriminato e correggendo i passaggi controversi. Di seguito, la lettera di scuse inviata da Okko van de Berkt, riportata integralmente:

Caro Ambasciatore Novello, il nostro collega Jitse Bos ha inoltrato la mail che gli hai scritto ieri sera in merito all'articolo che abbiamo pubblicato in vista della partita di calcio tra Ajax e Lazio Roma. Siamo pienamente d'accordo che il termine "mafioso" riferito a Claudio Lotito sia inappropriato e fuori contesto. Pertanto abbiamo subito sostituito quella parola dall'articolo. In una precedente versione di questo articolo pubblicata il 12 dicembre, il presidente Claudio Lotito veniva descritto come "mafioso". Questo riferimento personale è involontariamente offensivo, errato e inappropriato nel contesto dell'articolo. È stato pertanto modificato di conseguenza. Il contesto delle parole deriva da un'intervista che abbiamo realizzato con l'ex giocatore della Lazio Edson Braafheid, che ha descritto alcune circostanze del club paragonandole a scene e personaggi di un film di Hollywood. Ci scusiamo sinceramente per qualsiasi inconveniente e siamo ovviamente aperti al tuo invito a discuterne ulteriormente di persona