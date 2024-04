Torino, Juric verso l'addio: Palladino e Italiano i favoriti, emerge l'interesse per Sarri

Prima del match contro l'Inter, il futuro di Ivan Juric al Torino sembrava ancora incerto, ma dopo la sconfitta per 2-0 a San Siro, le prospettive di un rinnovo del contratto sembrano quasi inesistenti. Di conseguenza, il Torino è alla ricerca di un nuovo allenatore, e il profilo da scegliere è ancora da definire. Urbano Cairo mostra da tempo interesse per Gennaro Gattuso, anche se le recenti prestazioni non entusiasmanti di Gattuso potrebbero rallentarne la considerazione. Secondo quanto riportato da La Stampa, Raffaele Palladino e Vincenzo Italiano, prossimi a concludere le loro esperienze con Monza e Fiorentina rispettivamente, sono altri candidati in considerazione per la sostituzione di Juric. Inoltre, si valuta Alessio Dionisi, recentemente esonerato dal Sassuolo, e c'è forte interesse per Maurizio Sarri, ex tecnico della Lazio, noto per il suo apprezzamento per la storia del Grande Torino e per le sue difficoltà con l'ambiente della Juventus nella stagione 2019/20. Sarri risulta essere un candidato anche per la Fiorentina e il Newcastle.