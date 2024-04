La Roma scrive ancora alla Lega per la partita contro l'Atalanta: "Tutelateci"

La Roma ha fatto una richiesta alla Lega Calcio per tutelare non solo le squadre che attualmente competono in Europa, ma anche quelle che aspirano a parteciparvi il prossimo anno. In linea con questo approccio, la Roma ha proposto di modificare la programmazione degli incontri della diciassettesima giornata di ritorno, prevista per l'11 e il 12 maggio. La squadra giallorossa è particolarmente interessata alla partita contro l'Atalanta a Bergamo, visto che entrambe le squadre saranno impegnate in semifinale di ritorno di Europa League pochi giorni prima. La Roma ha suggerito che il loro match si disputi di lunedì, similmente a quanto già deciso per Atalanta-Salernitana, anziché di domenica, giorno in cui si terrà Roma-Juventus. Tuttavia, è improbabile che la richiesta venga accolta, considerando che il 15 maggio, mercoledì, è prevista la finale di Coppa Italia tra l'Atalanta e la Juventus.