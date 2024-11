Lazio, visite finite per Dia e Nuno Tavares. Le parole dell'attaccante senegalese

Si attendevano novità in mattinata relative ai due giocatori della Lazio Boulaye Dia e Nuno Tavares.

La situazione

I due hanno svolto controlli approfonditi durati poco più di un'ora a Villa Mafalda, con il terzino portoghese che ha accusato un problema al ginocchio in Nazionale, mentre per il senegalese era scattato l'allarme per una sospetta malaria.

Le condizioni di Dia

Per quanto riguarda Dia, gli esami hanno dato esito negativo e le parole del calciatore, riportate da Tuttomercatoweb.com, sono abbastanza esplicative: “Se gioco domenica? Si, si”.

Ora si dovranno aspettare gli eventuali comunicati di aggiornamento da parte della società per far maggiore chiarezza sulla situazione dei due giocatori, soprattutto per quanto riguarda il terzino Nuno Tavares.