ESCLUSIVA LAZIO WOMEN | Popadinova: "È stata una stagione straordinaria, mi mancherà…"

È di ieri il comunicato ufficiale che vede Evdokia Popadinova trasferirsi al Brisbane Roar squadra di A-League in Australia. La calciatrice che ha disputato la passata stagione nella Lazio Women ha contribuito in maniera fondamentale alle ragazze allenate da mister Grassadonia di raggiungere la Serie A.

Dopo l'annuncio di ieri, Evi Popadinova ha rilasciato in esclusiva ai nostri microfoni le sue prime parole da giocatrice del Brisbane, parlando della sua esperienza in Italia e soprattutto con l'aquila sul petto.

Che Lazio hai lasciato e dove può arrivare?

Ho lasciato la squadra dove merita di essere: in Serie A. Spero che farà grandi cose questa stagione.



Com’è stato lavorare con Grassadonia?

Certamente mi sono divertita a lavorare con lui perché abbiamo vinto il campionato e questo rimarrà per sempre un bel ricordo. È l’allenatore che mi ha detto più volte: sei una giocatrice devastante…

Quali compagne ti mancheranno di più e chi pensi che potrà fare bene anche in Serie A?

Credo che tutte loro possano fare bene in Serie A, ma sicuramente mi mancherà di più la mia amica svedese Maja Gothberg, non sono sicura se resterà alla Lazio ma se rimarrà, sono certa che farà delle cose straordinarie in Serie A.



Se ci descrivi la scorsa stagione e la promozione

Una stagione straordinaria che si è conclusa nel migliore dei modi con la vittoria della Serie B. Onestamente, non ricordo neanche di aver perso con la Lazio, l’unica partita persa in tutta la stagione è stata contro il Cesena e sfortunatamente non ho potuto giocare quella partita a causa di un infortunio. È stato incredibile vincere così tante partite, odio assolutamente perdere e con la Lazio le ho vinte quasi tutte.



È stata una protagonista del ritorno in A, perché te ne sei andata?

Ho ricevuto questa offerta da Brisbane già l’anno scorso, era un sogno per me giocare in Australia ma l’anno scorso ho scelto di andare alla Lazio, perché credevo di poter aiutare la squadra a raggiungere la Serie A, ora che la squadra ci è arrivata posso continuare a perseguire il mio altro sogno perché non capita tutti i giorni di avere l’opportunità di giocare nella A-League in Australia, specialmente per una squadra come il Brisbane Roar.



Cosa ti mancherà di più della Lazio?

Mi mancheranno sicuramente di più i tifosi della Lazio! Ho avvertito che mi hanno apprezzato davvero, e anche ieri, quando è stato ufficialmente annunciato che giocherò a Brisbane, ho ricevuto così tanti messaggi sui social media, non me lo aspettavo. Il mio telefono è letteralmente impazzito. Voglio ringraziarli con tutto il cuore per il loro incredibile sostegno.

Cosa ti mancherà di più della città di Roma?

Roma è una città molto speciale per me e ci sono molte cose che mi mancheranno, ma più di tutti il buon cibo.



Un motivo per cui te ne sei andata può essere dipeso anche dalla brutta rapina che hai subito in strada a Roma?