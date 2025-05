Lazio-Lecce, Fabiani "Dobbiamo sperare in un passo falso. Orgogliosi per..."

Ultimo match dell'anno per la Lazio di mister Baroni, squalificato dopo il cartellino rosso rimediato nel corso dell'ultima di campionato tra Inter e Lazio, e quindi assente nella panchina biancoceleste a sostegno dei suoi ragazzi. I biancocelesti, in cerca della seconda vittoria in casa da più di tre mesi, sono reduci da due pareggi consecutivi con Juventus e Inter. A chiusura della stagione serviranno tre punti fondamentali in chiave Champions League.

Nel pre partita di Lazio-Lecce è intervenuto ai microfoni di Dazn, Sky Sport e Lazio Style Radio il direttore sportivo Angelo Fabiani, di seguito le sue dichiarazioni.

Fabiani a Dazn

Tutte le partite sono importanti, questa sera la partita di oggi ha un sapore speciale, anche per il Lecce per rimanere in categoria, per noi serve un passo in avanti e sperare in un passo falso.

Continua Fabiani