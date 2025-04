Addio a Val Kilmer: l'attore americano scompare all'età di 65 anni

Nella giornata di ieri c'è stato un grande lutto nel cinema, infatti, l'attore Val Kilmer si è spento all'età di 65 anni a causa di una grave polmonite. La star del cinema si era ammalata già nel 2015, infatti, Van Kilmer era stato colpito da un terribile cancro che era riuscito a sconfiggere, tuttavia, in seguito, l'attore ha subito anche una tracheotomia. La star americana lascia un profondo vuoto e dolore nel cinema, infatti, l'attore aveva recitato in tantissimi e celebri film.

Van Kilmer - Depositphotos

Val Kilmer: filmografia dell'attore

Sono molti i film che vedono Val Kilmer nel cast, infatti, ha recitato nelle commedie come Top Secret del 1984 e Scuola di Geni del 1985, ma non solo, l'attore interpretó il personaggio di Iceman nel celebre film Top gun ed anche nel sequel Maverick, fortemente voluto da Tom Cruise. La star del cinema interpretó anche Batman in Batman Forever e impersonó Jim Morrison in The Doors, girato 20 anni dopo la morte del cantante. Nel 1983, inoltre, Van Kilmer conobbe e collaborò con Kevin Bacon e Sean Penn in The Slab Boys e partecipò ad un episodio di ABC Afterschool Specials, insieme all'attrice Michelle Pfeiffer.

