Cristian Ledesma: "La Lazio con il Torino a me è già sembrata in crescita"

Cristian Ledesma é sceso in campo, tra il 2006 e il 2015, con la maglia biancoceleste per 259 incontri, nei quali ha mandato in rete 12 palloni. L'ex centrocampista ed attuale allenatore dell'Ascoli Primavera, si è espresso ai microfoni di La Gazzetta dello Sport riguardo il grande calo della Lazio e del pareggio contro il Toro.

Sul calo della Lazio

Nell’ultimo periodo c’è stato qualche infortunio di troppo. E non sono mancati solo giocatori importanti, ma quelli a disposizione hanno dovuto disputare varie partite di fila. Arrivati a marzo-aprile questo può pesare nelle gambe dei giocatori, che arrivano agli impegni più affaticati non solo fisicamente, ma anche mentalmente. La Lazio non sta tenendo il ritmo di inizio anno, ma con il Torino a me è già sembrata in crescita.

Su Lazio-Torino

Con i granata non sono arrivati i 3 punti a causa di un episodio. C’è stata una lettura sbagliata in fase difensiva, ma per il resto la squadra ha fatto bene. Se la Lazio avesse vinto si sarebbe parlato di una squadra in crescita capace di battere un avversario ostico.

Un paragone con la stagione 2012-13