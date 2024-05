Il Messaggero | Il Taty sogna un futuro alla Caicedo

Il gol sbagliato da Castellanos contro l'Inter, che avrebbe potuto chiudere la partita, sarebbe potuto valere l'accesso alla Champions League. O forse no. Lo scopriremo tra stasera e il 2 giugno, quando l'Atalanta avrà giocato la finale di Europa League e concluso il campionato. Se dovesse vincere il trofeo e qualificarsi al quinto posto, il sesto avrebbe aperto le porte alla qualificazione Champions, ma ormai la Lazio non può più raggiungerlo. Solo la Roma può sperare in quest'occasione e i tifosi laziali sono infuriati con Castellanos per quell'occasione divorata. Proprio come accadde con Felipe Caicedo nel 2018.

La strana coincidenza

Non sappiamo se la storia di Caicedo si ripeterà con Castellanos, ma c'è una strana coincidenza. Alla sua prima stagione con la Lazio, il primo segnò 6 gol, esattamente quanti ne ha siglati l'argentino quest'anno, in attesa dell'ultima sfida di domenica. Il 13 maggio 2018 la Lazio si giocava l'accesso alla Champions, ma a Crotone non andò oltre il 2-2, con Caicedo che sbagliò il gol vittoria e i tifosi infuriati non volevano più vederlo con la maglia della Lazio. Dopo di ciò, però, l'ecuadoregno ha segnato 33 gol e 15 assist, diventando un beniamino dei tifosi. Lo stesso si spera possa capitare a Castellanos.

Taty Castellanos

I rinforzi per l'attacco

Il diesse Fabiani di recente ha affermato che puntano ancora su Castellanos. L'argentino però paga l'etichetta di “fenomeno” attribuitagli da Lotito e ancora non confermata dal campo, per questo i tifosi sperano che oltre a Taty e Immobile possa esser presa un'altra punta. La società vuole chiudere per Tchaouna, sostituto di Felipe Anderson, e Dia, che andrebbe a completare l'attacco, ma quest'ultimo non è convinto. Le alternative restano Ioannidis e Pohjanpalo.

Il Messaggero