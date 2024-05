CdS | Eriksson, festa con i suoi ragazzi: tanti biancocelesti del secondo scudetto all'Olimpico

Da Maestrelli ad Eriksson, da uno scudetto all'altro, dal 12 maggio al 26. L'Olimpico si prepara nuovamente ad una giornata da brividi. A Lazio-Sassuolo si celebrerà il passato e specialmente Sven Goran Eriksson, come già accaduto in altri stadi d'Europa.

Sven Goran Eriksson

Presenti Salas e tanti altri

Il tecnico svedese ha accolto da giorni l'invito di Lotito, ma la novità è che ad accoglierlo ci saranno anche alcuni dei suoi ragazzi con cui ha vinto lo Scudetto nel 2000. Come scrive il Corriere dello Sport, sicuramente sarà presente il Matador Marcelo Salas, che non ci ha pensato due volte. Probabilmente ci saranno anche Pancaro, Negro, Baronio, Gottardi e altri ancora, tutti per rendere omaggio ad Eriksson e a stargli vicino in seguito all'annuncio della malattia, che sta affrontando a testa altissima.

Prezzi popolari

La Lazio vuole celebrare l'allenatore nel miglior modo possibile, esaudendo ogni suo desiderio e offrendogli una cornice degna di un'occasione tanto importante. Per questo motivo sta preparando un'altra grande festa e ha chiamato a raccolta i tifosi mettendo prezzi popolari per Lazio-Sassolo: 14 euro per Curva Maestrelli e Distinti Sud e dai 30 ai 35 euro in Tribuna Tevere (esclusi i settori Top e Gold). Un incentivo ulteriore per essere presenti e far sentire il proprio affetto ad un allenatore che ha fatto la storia del club. Contro l'Empoli si è reso omaggio agli eroi del 1974, adesso è il turno di quelli del 2000.