CONFERENZA IMMOBILE - "Dovremo essere uniti come all'andata. Sono orgoglioso di essere il capitano della Lazio" - VIDEO

Manca sempre meno alla tanto attesa sfida di Champions League tra Bayern Monaco e Lazio. La gara, valida per il ritorno degli ottavi del torneo, decreterà le sorti delle due squadre in Europa. La Lazio detiene il vantaggio di un gol dopo la vittoria dell'Olimpico dell'andata, risultato che andrà difeso a tutti i costi nella fortezza tedesca. Nella conferenza stampa della viglia, è intervenuto proprio l'autore del rigore che finora permette ai biancocelesti di avere un gol di vantaggio, Ciro Immobile.

Reazione dopo il Milan - “Non ci dobbiamo portare dietro gli strascichi. Nel calcio può andare bene o male, ma sicuramente non meritavamo di perdere”.

Responsabilità da capitano - “Questa è una partita carica di responsabilità. Come diceva il mister, se vuoi fare qualcosa di importante ed essere ricordati, non c'è niente di facile. Serve lo spirito di squadra avuto all'andata e magari aggiungerci qualcosa in più visto che siamo in trasferta”.

Discorso motivazionale alla squadra - “Lo faccio di mio in tutti gli stadi, domani non farò qualcosa in più per non appesantire la situazione. Sappiamo quello che ci andiamo a giocare e non voglio che la squadra si innervosisca, dobbiamo essere uniti perché solo così si può battere una squadra del genere”.

Ranking - “Noi crediamo nel percorso che stiamo facendo e nella crescita collettiva, con squadra e società. Essere qui con la Lazio è una grande soddisfazione e rappresentare l'Italia lo è ancora di più. Non vedo divario nei grandi campionati, chiaro che con la Premier è difficile competere. Stiamo cercando di crescere come nazione e noi, soprattutto, come club. Queste gare per noi sono importantissime, soprattutto per il futuro”.

Kane - "Io mi confronto sempre con i migliori nel nostro ruolo e lui è uno di questi. Nel tempo ho cercato di rubare qualcosa ad ognuno di quelli che ho incontrato. A lui domani ci penseranno i difensori, io vedrò cosa riuscirà da fare davanti".

Evoluzione Lazio - “Se dovessi raccontare l'evoluzione che abbiamo avuto io e la Lazio in questi anni, staremmo qui ore intere. Prima non giocavamo le Coppe, ora ci giochiamo un quarto di finale di Champions. Il passo in avanti è stato notevole. Per noi è importante poter giocare domani e poter buttare via le scorie di venerdì”.

La chiave del match d'andata - “Credo che la vera chiave è stata che tutti abbiamo fatto ciò che abbiamo provato con mister e staff. Nessuno voleva strafare e tutti abbiamo fatto il nostro, al massimo. Ci siamo aiutati e questo ci ha portato a vincere contro una squadra così forte”.

Prova di maturità - “Saremmo dei pazzi a pensare che non sarà un ambiente infernale. Ci stiamo giocando la storia, quindi tutto sarà difficile. Voglio che la squadra stia tranquilla, pronta a giocarsi la sua partita. Noi abbiamo avuto sensazioni positive, nonostante i risultati ho visto spirito e voglia di combattere, anche contro il Milan in inferiorità numerica. La gente sa cosa ho fatto e sto facendo per questa maglia, quindi sono super orgoglioso di indossare la fascia da capitano in una gara così importante".