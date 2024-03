Bayern Monaco-Lazio, biancocelesti in partenza verso la Germania - FOTO

Attraverso un post pubblicato sui propri canali social ufficiali, la Lazio ha condiviso le immagini che ritraggono i giocatori biancocelesti in partenza verso Monaco di Baviera. Domani l'attesissima sfida contro il Beyern Monaco, gara valida per il ritorno degli ottavi di finale. La squadra di Sarri dovrà difendere il vantaggio ottenuto all'andata grazie al rigore di Ciro Immobile, un'impresa che fa sognare tutto l'ambiente biancoceleste e non solo.

Di seguito le immagini: