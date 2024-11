Cataldi: "Contro la Lazio è arrivata una vittoria di rabbia. Grazie agli episodi..."

In estate, la Lazio ha venduto diversi senatori e uno di questi è stato proprio Danilo Cataldi: il centrocampista cresciuto nel settore giovanile, è andato alla Fiorentina sotto la guida tecnica di Raffaele Palladino. Con il passare del tempo, Cataldi si è preso in mano la Fiorentina che attualmente si trova seconda in classifica insieme alla Lazio. Ai microfoni di Radio Bruno, il centrocampista ha parlato della sua nuova esperienza a Firenze e si è espresso anche sulla sfida di campionato vinta per 2-1 contro la Lazio. Queste le sue dichiarazioni

Fiorentina? L'impatto è stato molto positivo sia con la squadra che con la città, anche perché in campo sono entrato subito bene e speriamo anche di poter migliorare ulteriormente. A Lecce è stato un bel momento perché non avevo mai fatto doppietta ed è stato bello. Per me fare gol è un plus, non mi è mai interessato il lato individuale. Sono cresciuto in una piazza piena di radio, io non leggo e ascolto niente. Non so se mi sono mai sentito sottovalutato, a me interessa solo che il gruppo giochi bene e vince.