FORMELLO | Ritorna in campo la Lazio, assenti Patric e Castrovilli. Paura rientrata per Baroni

La Lazio da sosta a sosta ha svolto un percorso netto fatta eccezione per la sconfitta di Torino contro la Juventus. Prestazione e risultati proiettano la Lazio momentaneamente al primo posto in solitaria in UEFA Europa League e al secondo posto a -1 dalla vetta in Serie A, a testimonianza che il lavoro di mister Baroni sta pagando e anche bene. Ora però arriva il difficile con tanti impegni ravvicinati e tutti probanti sia in campionato (Napoli, Inter, Atalanta e Roma), sia in Europa League con la trasferta di Amsterdam contro l'Ajax su tutte, motivo per cui non c'è un momento da perdere e questa sosta per le nazionali va sfruttata per ricaricare le pile e ripartire. Perciò oggi, dopo due giorni di riposo, i calciatori biancocelesti rimasti a Roma si sono ritrovati al Centro Sportivo di Formello per riprendere gli allenamenti.

