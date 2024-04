Klose e il suo sogno: "Mi piacerebbe allenare la Lazio, Lotito lo sa"

Cosi' Miroslav Klose, ex attaccante della Lazio, a margine della presentazione degli Europei di calcio del 2024.

"Lui sa che ho la voglia di allenare un giorno la Lazio, poi stara' a lui decidere. Oggi ha fatto un'altra scelta ma un giorno forse saro' l'allenatore della Lazio, chi lo sa, io ci spero".

"Non vogliono lavorare e vogliono guadagnare subito. Il calcio è cambiato, è cambiata la fisicità dei giocatori ma manca la voglia e il sacrificio dei giocatori giovani. Per me era sempre una festa giocare a calcio. Nel settore giovanile non festeggiano più il gol, appena segnano tornano subito a centrocampo. I miei genitori mi hanno sempre detto che prima dovevo finire la scuola. Poi fino a 20 anni ho fatto il carpentiere. La mia è stata una strada lunga.