Pietralata, il Tar potrebbe bloccare gli scavi per il nuovo stadio della Roma

Secondo quanto riportato da Fanpage, la costruzione del nuovo stadio della Roma a Pietralata rischia una battuta d’arresto. Mercoledì 16 luglio il Tar del Lazio si pronuncerà sull’istanza presentata dai comitati ambientalisti che chiedono di sospendere gli scavi autorizzati per il progetto, a causa dell’abbattimento di 26 alberi nel “bosco di Pietralata”. Questo intervento, sostengono, comprometterebbe un ecosistema molto delicato, habitat di 41 specie di uccelli e di 6 specie di pipistrelli, alcune delle quali tutelate da normative europee.

A rischio blocco gli scavi

Uno studio condotto da esperti del CNR ha confermato l’importanza ecologica dell’area, evidenziando come il bosco rappresenti un rifugio fondamentale per molte specie, tra cui alcune prioritarie per la conservazione. I comitati chiedono inoltre la nomina di un ente terzo che verifichi l’effettiva rilevanza ambientale dell’area prima di procedere con ulteriori lavori.

L'area verde

Dal canto suo, il Comune di Roma ha autorizzato l’abbattimento degli alberi ma intende compensare l’intervento con la piantumazione di nuovi alberi e la creazione di un vasto parco verde che dovrebbe accompagnare la realizzazione dello stadio, promettendo la nascita di un’area naturale di quasi 93mila metri quadrati. La decisione del Tar sarà quindi cruciale per il futuro del progetto, tra tutela ambientale e sviluppo urbano.