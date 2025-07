Rocchi è il nuovo allenatore della Primavera del Guidonia Montecelio

Nuovo volto in panchina per il settore giovanile del Guidonia Montecelio: l’ex attaccante biancoceleste, Tommaso Rocchi, inizia una nuova avventura da allenatore. Sarà lui a guidare la Primavera del Guidonia Montecelio nella prossima stagione, portando la sua grande esperienza e profonda conoscenza del calcio giovanile.

Definito l'organigramma del settore giovanile del Guidonia Montecelio 1937 Fc che vede come responsabile e coordinatore Giovanni Maglione.

Per la Primavera 4 il club punta su Tommaso Rocchi, da calciatore uno degli attaccanti più prolifici di sempre della Serie A grazie alle reti realizzate con le maglie dell'Empoli, della Lazio e dell'Inter che lo hanno portato anche in Nazionale e a partecipare alle Olimpiadi. Da tecnico, Rocchi ha iniziato la sua carriera nelle giovanili della Lazio nel 2016. Completano il suo staff il vice Alessandro Iannuzzi (ex attaccante di Vicenza, Lazio e Milan) ed il preparatore atletico Alessandro Geraldi.

“Da anni lavoro con i miei collaboratori e siamo contenti di poter iniziare questa esperienza a Guidonia Montecelio per poter trasmettere le nostre conoscenze e metterle a disposizioni dei ragazzi, in una fascia d'età decisiva per la loro carriera. Ritengo questa categoria un trampolino di lancio per la carriera da calciatore e in questa società il filo è ancora più diretto con la prima squadra rispetto alle altre realtà professionistiche. Per i giovani si tratta di una grande opportunità”, le prime parole di Rocchi in rossoblù. Per la crescita dei numeri uno la società può contare su Giuseppe De Bernardo.

Per l'Under 17 Serie C panchina affidata a David Centioni, coadiuvato dal vice Davide Guida e dal preparatore atletico Antonio Colavita. Di seguito lo staff dell'Under 15 Serie C: Emiliano Cecchetti allenatore, Amedeo Mastrogiacomo vice allenatore, Andrea Dominici preparatore atletico, Stefano Bennati dirigente accompagnatore e Patrizio Ferrari preparatore dei portieri.