Lazio, Peruzzi: “Un mio ritorno? Perché no? Tutti credevamo allo scudetto del 2020. Su Baroni dico che…”

Angelo Peruzzi, classe 1970, ex portiere e dirigente italiano, ha militato nella Lazio dal 2000 al 2007, collezionando 192 presenze. In maglia biancoceleste, vince una Coppa Italia e una Supercoppa italiana, negli stessi anni in cui si laurea campione del mondo con la Nazionale italiana del 2006. Peruzzi, ai microfoni di Lazialità in TV, ha affrontato alcuni temi del mondo biancoceleste, relativi alla Lazio di quest’anno, a quella passata, ma non solo.

Nella prossima pagina le dichiarazioni