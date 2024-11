Stendardo: "Una grande Lazio, ora la squadra di Baroni deve..."

Il giorno dopo la vittoria della Lazio contro il Bologna allo Stadio Olimpico, Guglielmo Stendardo è intervenuto ai microfoni di Radiosei per analizzare il momento positivo della squadra biancoceleste e la loro prestazione.

Quella di ieri contro il Bologna è stata una grande Lazio, soprattutto per mentalità. Ho visto una squadra motivata, determinata, affamata e sicura di sé. Questo è il vero salto di qualità che si nota: elementi che stanno facendo la differenza. Si percepisce un gruppo compatto, che lotta insieme e si diverte in campo. C’è una chiara propensione a prendere l’iniziativa, ad attaccare, accettando anche i rischi legati all’uno contro uno in difesa. La squadra mostra coraggio e fiducia, consapevole che, prima o poi, la partita si può sbloccare.

Il Bologna è una squadra molto forte, ma il successo della Lazio è stato netto e meritato. Si vedono tutti i segnali di una squadra importante: gioca come un gruppo unito, facendo sempre la scelta giusta. È inevitabile che arriveranno momenti più difficili, ed è in quelle situazioni che questi elementi dovranno emergere ancora di più. La Lazio ha preso consapevolezza della sua forza. Ora il passo successivo sarà trovare continuità, perché mantenere sempre questo livello di concentrazione non è semplice, ma è fondamentale per il futuro.