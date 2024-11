Lazio, Baroni a LSC: "Pedro? quando lo metto in campo bisogna soltanto guardarlo!"

Marco Baroni ha guidato la Lazio a una vittoria schiacciante contro il Como, consolidando la sua posizione come allenatore di riferimento per i biancocelesti. La squadra ha dimostrato grande determinazione e solidità, mettendo in mostra un gioco brillante e offensivo. Fin dal fischio d'inizio, la Lazio ha preso il comando della partita, mostrando una superiorità evidente. Baroni ha saputo orchestrare il gioco, adattando la strategia in base all'andamento del match e motivando i suoi ragazzi a dare il massimo. La prestazione della squadra è stata il riflesso della sua visione e della preparazione meticolosa. Il mister ha enfatizzato l'importanza del collettivo, sottolineando come ogni giocatore abbia contribuito al successo. Con questa vittoria, Baroni non solo ha ottenuto tre punti fondamentali, ma ha anche rafforzato la fiducia del gruppo, creando un clima positivo in vista delle prossime sfide. La Lazio, ora, guarda avanti con ambizione, pronta a continuare la sua corsa verso obiettivi sempre più alti. Di seguito le dichiarazioni rilasciate a Lazio Style Channel

Castellanos, Lazio - IPA

Dedica per Flavio

“Serata bellissima voglio fare i compimenti alla squadra e voglio fare una dedica speciale alla famiglia di Flavio, il Nostro tifoso biancoceleste che ricorderemo per sempre. La vittoria la dedico a lui. Voglio portare alla famiglia le condoglianze da parte mia, della squadra e di tutto il mio staff."

Campo difficile

“Lazio è stata solida anche a livello mentale. Nel primo tempo, la partita la stavamo affrontando molto bene, poi ci siamo messi in difficoltà ma, con personalità ne siamo usciti subito fuori. Questo è un campo difficile e nell'ultimo anno e mezzo credo nessuno abbia vinto. Loro sono una buona squadra guidata un ottimo mister.”

Sul gol di Tchaouna e Pedro

“Gol importantissimo per Tchaouna. Deve dare di più perchè so quanto può dare. Il gol è un premio sicuramente per se stesso ma lo è altrettanto per la squadra. Su Pedro cosa dire? Quando lo metto in campo bisogna soltanto guardarlo. Pedro è un giocatore indiscutibile per atteggiamento, per come si pone, per come lavora e per come la squadra gli vuole bene. Dietro la maglia non c'è scritto il suo nome ma: ”ho ancora voglia di lavorare".