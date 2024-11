Sky, Bucciantini stravede per questa Lazio di Baroni

Marco Bucciantini commenta la vittoria della Lazio con il Como per 5-1. Stupore ed elogi per l'opinionista che nel post partita, su Sky, analizza l'attuale Lazio di Baroni. L'analisi è ben chiara, l'opinionista fatica a trovare un difetto nei biancocelesti. La Lazio difende bene, è pragmatica, grintosa e ha un gioco bellissimo. Poche parole ma ben definite che ritraggono quello che rappresenta la Lazio agli occhi di tanti.

La Lazio poteva avere anche qualche punto in più

L'opinionista Sky non si ferma a fare i complimenti ai biancocelesti e al suo allenatore Baroni. Va oltre. Probabilmente è un pensiero di tanti tifosi laziali anche, la Lazio poteva raccogliere di più. Prima di questa trasferta di Como, stravinta, c'è stata la sfida con la Juventus, la Lazio avrebbe meritato di più, ha tenuto testa ai bianconeri con un uomo in meno e solo uno sfortunatissimo autogol nel finale ha deciso la sconfitta per i capitolini, Marco Bucciantini sottolinea questo e non solo. L'analisi va anche su Fiorentina-Lazio, anche li i biancocelesti perdono per avversità arbitrali ed episodi molto sfortunati nel finale. Punti d'oro lasciati per strada per sfortuna, ingenuità e sviste arbitrali.

La classifica della Lazio

I biancocelesti si godono la classifica. Quinto posto e 19 punti totalizzati. Solo 6 punti dal Napoli in vetta. La Lazio di Baroni va avanti a testa bassa, da lodare atteggiamento e spirito e buttano in campo i calciatori in ogni singolo match, anche quando la partita è largamente chiusa. Un dettaglio fondamentale che mancava da molto tempo dalle parti della capitale. Tanti si chiedono se può essere l'arma in più vincente o almeno il tassello che può permettere un salto di qualità, la risposta è decisamente si. Da questo sta passando la crescita mostruosa di questa Lazio di Marco Baroni. Adesso sotto con il prossimo match, lunedì sera ore 20.45 arriverà allo Stadio Olimpico di Roma il Cagliari. I biancocelesti sperano di recuperare Mattia Zaccagni e Nicolò Rovella, certa invece l'assenza di Nuno Tavares dopo il rosso ottenuto oggi dopo un doppio giallo assolutamente discutibile.