Lazio, è terminata la campagna abbonamenti: questo il dato finale

Non è stata un‘estate facile per il tifoso laziale: la protesta di giugno nei confronti della società ha evidenziato una spaccatura evidente tra le due parti. Nella giornata di oggi, precisamente alle ore 19:00, si è chiusa la campagna abbonamenti per la stagione 2024/2025. I tifosi biancocelesti hanno risposto presente, dimostrando attaccamento alla squadra nonostante tutto. Questo il dato definitivo delle tessere staccate.





Il dato degli abbonamenti per la stagione 2024/2025

Sono stati staccati ben 26.000 abbonamenti per la stagione 2024/2025. Risposta importante della tifoseria biancoceleste.

Il post Instagram della Lazio