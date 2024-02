Meravigliosa, il programma della mostra per il 50º anniversario del primo scudetto della Lazio - FOTO

Attraverso un post pubblicato sul proprio account X, Gabriele Pulici figlio della storica bandiera della Lazio, ha condiviso il programma della mostra che si terrà in occasione del 50º anniversario del primo Scudetto della Lazio. L'evento si svolgerà presso la Sede del Comune di Fiumicino in Piazza Gen. C.A. Dalla Chiesa n.78 il giorno sabato 24 Febbraio dalle 11:00 alle 19:00. Fino alle ore 17:00 sarà presente l'aquila biancoceleste Olimpia con il suo falconiere Juan Bernabè, per poi proseguire con la presentazione del libro di Francesco Troncarelli “Come Eravamo- quelli che hanno portato il tifo in Curva”. La mostra contnuerà anche domenica 25 febbraio sempre delle ore 11:00 alle 19:00, con la presentazione del libro di Alessandro Pizzuti “Umberto Lenzini… e la nostra Lazio” alle 17:00.

Di seguito il post di Gabriele Pulici: