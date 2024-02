Felipe Anderson, contro il Bologna tagliato un traguardo importante con la Lazio: ecco quale

In occasione della sfida persa ieri contro il Bologna per 1-2, un giocatore della Lazio ha tagliato un traguardo importante. Si tratta di Felipe Anderson, che con il rossoblu ha raggiunto la sua 100esima partita consecutiva in Serie A da quanto è tornato in biancoceleste. Il brasiliano infatti è l’unico giocatore sempre presente nelle ultime 3 stagione della competizione. Un obbiettivo importante per lui, che corona il grande contributo dato in questi anni alla Lazio. Un’avventura che forse potrebbe essere ai titoli di coda viste le recenti voci di mercato che lo danno vicino alla Juventus.