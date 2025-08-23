Como-Lazio, gli uomini di Sarri e la maglia che indosseranno

Scattato da pochi istanti il 23 agosto, il giorno in cui riparte l'attesissimo campionato italiano di serie A. Tutto inizierà con due match alle ore 18.30. A sfidarsi saranno Sassuolo-Napoli e Genoa-Lecce. In serata chiuderanno questo sabato di anticipi Milan-Cremonese e Roma-Bologna.

La Lazio di Maurizio Sarri scenderà in campo domenica 24 agosto alle ore 18.30 contro il Como di Cesc Fabregas, nella cornice dello stadio Giuseppe Sinigaglia. Un match che promette spettacolo tra due squadre che possiedono negli undici diversi talenti e rispettivamente con la presenza di due allenatori che creano un caso propositivo ed offensivo.

La maglia che userà la Lazio a Como

Le maglie della Lazio, firmate dallo sponsor tecnico giapponese Mizuno, hanno creato tanta attesa quest'anno. L'intento è stato raggiunto, ovvero quello di rispettare tradizione e modernità nel design delle tre casacche. La prima maglia, celeste, molto tradizionale e sobria con il solito richiamo importante alla storia della città di Roma. Anche nel caso della seconda maglia troviamo sobrietà, storia ed eleganza con l'inserimento di un blu scuro che rappresenta una grossa novità, tendente infatti nel tono al grigio antracite. La terza maglia, la più eclettica senza abbandonare completamente il dettaglio storico: rappresentato dall'aquilotto utilizzato come scudetto alla fine degli anni 70. Per il resto un blu scuro sfumato con la grafica dello scudetto vintage a padroneggiare il busto della maglia.

Quale maglia useranno i biancocelesti domani contro il Como? La risposta dovrebbe essere facile per un semplice motivo: la Lazio è ospite e per questione cromatiche dovrebbe avere una sola opzione a disposizione. Probabilmente infatti la maglia che userà sarà la seconda da trasferta, la bianca.

Le probabili formazioni

Como (4-3-3): Butez; Vojovda, Ramòn, Kempf, Valle; Paz, Da Cunha, Caqueret; Diao, Morata, Rodriguez. All.Fabregas

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Tavares; Rovella, Guendouzi, Dele-Bashiru; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni. All.Sarri.