Lazio, il nuovo falconiere risponde alle ultime critiche: il messaggio di Garruto sui social

L’arrivo di Giacomo Garruto come nuovo falconiere della Lazio ha scatenato una forte polemica sui social, a causa di alcuni post risalenti a diversi anni fa in cui esprimeva commenti duri nei confronti della società biancoceleste, manifestando apertamente la sua fede rossonera.

Alcuni messaggi mostrano un forte disprezzo verso la Lazio: per esempio, Garruto aveva scritto in passato “Lazio m***a” e affermato di tifare per il Milan. Questi commenti non sono passati inosservati e hanno scatenato l’ira di molti tifosi contro la società, considerata responsabile di un’altra scelta sbagliata e di una gestione pessima in merito alla presentazione del nuovo falconiere. Dopo le numerose critiche delle ultime ore, proprio qualche minuto fa, il diretto interessato, Giacomo ha pubblicato un lungo messaggio sui social per esprimere il suo parere a riguardo.

In queste ore sono tornati fuori alcuni vecchi post che avevo scritto anni fa.

Li ho riletti e, come capita a ognuno di noi, rileggerli anni dopo, fanno un effetto strano e distaccato.

Nel frattempo sono cambiate tante cose: sono arrivati i miei figli, è cresciuto il mio rapporto con mia moglie, la mia famiglia è diventata il centro di tutto e anche il mio lavoro mi ha fatto maturare e guardare la vita in modo diverso.

Quello che scrivevo allora non mi rappresenta più.

Chi mi conosce sa che vivo con rispetto, con semplicità e con la testa nel mio mondo: gli animali, la natura, la cura dei rapaci, le persone che amo.

Mi dispiace se qualcuno si è sentito ferito o disturbato da quei vecchi contenuti.

Non era nelle mie intenzioni, né allora né oggi.

Adesso voglio solo concentrarmi sul presente: fare bene il mio lavoro, con passione e umiltà, e vivere questa opportunità grazie alla fiducia che mi ha dato la Lazio con il cuore leggero e pulito.