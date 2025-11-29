Le pagelle di Milan-Lazio, buona prestazione ma vince la concretezza del diavolo

La partita serale del sabato è rappresentata dal match dello stadio San Siro tra Milan e Lazio. Due squadre in cerca di vittoria: la prima per cavalcare le vette alte di classifica mentre i biancocelesti che vogliono risalire per provare ad entrare in orbita qualificazione europea.

La sfida termina 1-0 per i rossoneri che dal punto di vista del gioco sono anche inferiori alla Lazio di stasera ma che concretizzano al meglio con il pragmatismo della grande squadra che vince anche quando non è in serata. L'uomo match diventa Leao per il gol realizzato. Nel finale polemiche per un tocco di mano di Pavlovic su tiro di Romagnoli, il Var interviene ma alla fine il rigore non è decretato.

Di seguito le pagelle dei capitolini

Provedel 6

Sfortunato sul gol subito da Leao dove copre bene la porta ma la palla gli carambola addosso finendo in rete. Importante intervento sempre su un colpo di testa del portoghese poi rischia con insicurezza su un tiro di Pavlovic ( salva con un goffo bagher ) .

Marusic 6

E' uno degli uomini esperienza in campo e si vede. Gioca con la testa li dove il fisico e la velocità non possono arrivare.

Gila 6,5

Il livello è sempre buonissimo dello spagnolo. Morde le caviglie degli avversarie, chiude bene gli spazi e si fa vedere anche in avanti. Vicinissimo al gol dopo pochi minuti con il Milan salvato prima da Maignan e poi dalla traversa.

Romagnoli 5,5

Decisamente ingolfato e spesso in ritardo sull'avversario.

L.Pellegrini 5

Confusionario e arruffone. Arriva dalla sua parte il gol dell'1-0 del Milan, troppo spazio lasciato abbandonato nella sua zona di competenza. Entra al minuto 85 Nuno Tavares sv

Guendouzi 6

Un inizio non dei migliori, qualche pallone di troppo sbagliato poi cresce col passare dei minuti. Partita discreta la sua.

Vecino 6

Fa il compitino in modo pulito e con esperienza considerando anche il ruolo non suo di regista. Entra al 61simo Dele-Bashiru 6 portando in campo quello che mancava a Sarri: una mezzala rapida che si inserisce con strappi secchi ed importanti.

Basic 6,5

Sembra diventato una colonna portante del centrocampo. Anche oggi sempre nel vivo del gioco offrendo sostanza alla squadra. Entra al minuto 85 Noslin sv

Isaksen 6

Qualche acuto notevole dalla sua parte e un paio di conclusioni da fuori che però non hanno trovato lo specchio della porta: prestazione sufficiente. Entra al minuto 70 Pedro 6 riuscendo a portare in campo quello che Sarri gli chiede: dinamismo e velocità.

Dia 5

Completamente fuori dal gioco e quelle poche palle che tocca spesso sono errori elementari che fanno allargare le braccia al tifoso più paziente. Entra al minuto 61 Castellanos 6 un bel ritorno dell'argentino. Li davanti si vede il suo apporto e cambia completamente la manovra di gioco della squadra con il suo ingresso.

Zaccagni 7

Una delle migliori partite delle ultime giocate. Nel primo tempo è un pericolo costante ed impegna Maignan in un paio di occasioni. Nel secondo tempo continua ad essere una spina nel fianco e a sacrificarsi per la squadra con ripiegamenti difensivi da difensore puro ( due tackle che ricordano Alessandro Nesta ) .

All. Sarri 6,5

Prepara al meglio la partita ed i suoi comandando il match per i primi 45 minuti. Bel gioco per l'intera gara ma manca un pò l'affondo in fase offensiva. I giocatori sembrano volersi vendere l'anima per lui, lo spirito messo in campo è unico e tutto parte sicuramente dalla motivazione che trasmette.