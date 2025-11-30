Milan-Lazio, Adani: "Oggi muore ufficialmente il mestiere dell'arbitro..."

Lele Adani si è espresso duramente sui social riguardo la gestione del direttore di gara Collu in Milan-Lazio, ecco le sue parole

Foto di Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via onefootball
Lele Adani si è espresso duramente sui social riguardo la gestione dell'arbitro Collu durante la gara Milan-Lazio a San Siro, che si è conclusa con la vittoria del club rossonero ed un rigore negato per le aquile.

Milan-Lazio: il duro sfogo di Lele Adani sui social contro l'arbitro Collu

Oggi muore ufficialmente il mestiere dell'arbitro. 1. Il Milan ha meritato di vincere. 2. Per me non è mai rigore. 3. Quando ci si inventa una cosa per scappare dalle proprie responsabilità, si sceglie di tradire il proprio mestiere e si perde totalmente la credibilità, che già era pari allo zero o poco più. Arrivato il capolinea.

