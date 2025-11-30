Milan-Lazio, Adani: "Oggi muore ufficialmente il mestiere dell'arbitro..."

Lele Adani si è espresso duramente sui social riguardo la gestione dell'arbitro Collu durante la gara Milan-Lazio a San Siro, che si è conclusa con la vittoria del club rossonero ed un rigore negato per le aquile.

Oggi muore ufficialmente il mestiere dell'arbitro. 1. Il Milan ha meritato di vincere. 2. Per me non è mai rigore. 3. Quando ci si inventa una cosa per scappare dalle proprie responsabilità, si sceglie di tradire il proprio mestiere e si perde totalmente la credibilità, che già era pari allo zero o poco più. Arrivato il capolinea.