Monza-Lazio | Nesta nel post: “Siamo partiti bene, ma ci siamo un pò spaventati e persi dopo il goal”

È terminato il match dei biancocelesti iniziato alle ore 18.00 allo stadio U-Power di Monza contro la formazione locale guidata da un grande e storico ex biancoceleste, Alessandro Nesta. La sfida, valida per la dodicesima giornata di Serie A, per la Lazio (dopo le ultime vittorie contro Como e Cagliari), attualmente nelle zone più alte della classifica, a pochi punti dalla prima posizione e Monza (dopo le sconfitte contro Milan e Atalanta) è stata giocata con grande motivazione da entrambe le squadre. Dopo il match, è intervenuto proprio il mister del Monza ed ex Lazio, Alessandro Nesta.

Le dichiarazioni

Sulla partita

Siamo partiti bene, ci siamo un po' spaventati e persi dopo il gol. Facciamo sempre le partite simili, questo forse segnala che c'è un problema. Sui ragazzi metto la mano sul fuoco, sono straordinari. Ora dobbiamo capire se sono cose che si risolvono e come, altrimenti ci diciamo le stesse cose. Abbiamo preso un gol evitabile. In termini realizzativi stiamo facendo abbastanza bene, ma bisogna fare le scelte giuste negli ultimi metri e usare più cattiveria. Abbiamo preso un goal evitabile. Tante volte Dani Mota è partito bene, in termini realizzativi sta facendo bene. Bisogna essere più cattivi e fare le scelte giuste negli utili metri. La gestione della palla va migliorata, dobbiamo avere il controllo della partita .