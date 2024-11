Monza-Lazio, Nesta a Dazn: "Non riusciamo ad essere decisivi. Su Maldini..."

Alessandro Nesta, ex capitano della Lazio, ha vissuto oggi una giornata particolarmente significativa, confrontandosi con i suoi sentimenti più profondi. Ha dovuto affrontare la "sua" Lazio, ma questa volta con il ruolo di allenatore del Monza e non da tifoso. In un match delicato, dove l'emotività sarebbe potuta facilmente prevalere, Nesta ha cercato di restare concentrato sul suo dovere da tecnico, puntando a fare il miglior gioco possibile per portare a casa i tre punti necessari per risalire la classifica, in una situazione di certo non facile, essendo la sua squadra ultima insieme al Venezia.

Dall'altra parte, la Lazio di Mister Marco Baroni ha confermato la sua solidità, non lasciando spazio a distrazioni, nemmeno in trasferta. La partita si è chiusa con una vittoria netta per 1-0, grazie al gol decisivo nel primo tempo di Mattia Zaccagni, capitano della squadra. Una vittoria che ha dato continuità al percorso della Lazio, che continua a lottare per rimanere nelle posizioni alte della classifica. Per Nesta, dunque, è stata una sfida speciale, segnata da un mix di emozioni contrastanti, ma anche una prova di professionalità e determinazione.