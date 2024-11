Monza-Lazio, la gioia sui social dei biancocelesti da casa

Un altro importantissimo successo per la Lazio di Baroni che espugna anche la trasferta di Monza vincendo per 0-1. Un risultato di misura che arriva grazie alla rete di Zaccagni nel primo tempo, e che porta i biancocelesti a quota 25 punti in prima posizione.

Monza-Lazio, l‘esultanza social

Sui social non sono tardate ad arrivare le reazioni, in primis dai biancocelesti che hanno visto la sfida da casa. Si tratta di Patric, Castrovilli e dell’ex Lazio Caicedo, entrambi felici per il successo della squadra di Baroni.

Di seguito i loro post