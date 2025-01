Lazio: Castrovilli vicino al Monza, ecco cosa sappiamo

La rosa biancoceleste sta svolgendo una grande stagione, infatti, occupa il 4° posto nella classifica del campionato di Serie A ed è alla vetta dell'Europa League. Nonostante le ottime prestazioni mostrate dai membri della Lazio durante i match, sembra che alcuni calciatori non siano riusciti a trovare il loro posto nello schema di gioco del mister Marco Baroni. Gaetano Castrovilli è stato schierato soltanto in 9 partite, entrando quasi sempre agli ultimi minuti e solo una volta come titolare, ma non solo, infatti, è anche stato estromesso dalla lista UEFA. Il fatto di non riuscire a trovare uno spazio in squadra sembra aver portano Castrovilli e lo staff biancoceleste a valutare altre strade, infatti, da quanto attesta Gianluca di Marzio sulla piattaforma X, il centrocampista si è avvicinato al Monza.

Castrovilli vicino al Monza

Il Monza, squadra che al momento si trova in 20° posizione nella classifica di Serie A, sembra aver puntato il mediano della Lazio Gaetano Castrovilli. Il club guidato da Bocchetti, che ha sostituito Alessandro Nesta, si trova in una posizione molto scomoda, infatti, è vicino alla retrocessione in Serie B e per questa ragione sta cercando rinforzi anche a centrocampo.

