Il tifo organizzato si scaglia contro Tchaouna: "Atto indegno. Non deve mettere più piede..."

Nella trasmissione “Incondizionatamente Lazio" in onda su Radio Laziale è intervenuto come di consueto il tifo organizzato biancoceleste. Nell'intervento di oggi il “Matchday” ha preso una dura posizione dei confronti di Loum Tchaouna.

Con prestazioni deludenti e poco incisive, Tchaouna, arrivato nel corso dello scorso mercato estivo alla Lazio, non è ancora riuscito a convincere del tutto l'ambiente riguardo le sue effettive qualità. A rincarare la dose ci ha pensato un suo “mi piace”, ad oggi non più presente e rimosso dallo stesso giocatore, ad un post del profilo ufficiale dell'Europa League, in cui veniva acclamato il passaggio del turno del Bodo/Glimt nella competizione europea. Un passo falso che ha fatto infuriare il tifo organizzato, di seguito l'intervento a Radio Laziale.

Non si può sminuire come uno scivolone, questo è un atto indegno, ignobile da parte di un signore che viene ben retribuito per quello che fa, o meglio per quello che dovrebbe fare, cosa che non ha fatto minimamente quest'anno. Io sono andato subito a vedere prima di prendere posizione. Questo si è permesso di mettere mi piace sul post dedicato non alla partita, ma sotto ad un post di auguri, di complimenti al Bodo/Glimt con tanto di foto dello stadio tutto colorato. Questa persona per quanto concerne a noi tifo organizzato non deve mettere più piede nemmeno in tribuna.