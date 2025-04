Il punto dall'infermeria, ecco quando è previsto il rientro di Tavares e Lazzari

Con il deludente pareggio casalingo contro il Parma, ottenuto solo grazie al subentrato Pedro, la Lazio si ritrova così al settimo posto in classifica, i tre punti contro i ducali avrebbero portato i biancocelesti al quarto posto, a pari punti con la Juventus, approfittando dell'arresto del Bologna contro l'Udinese. Un'occasione sprecata. Mancano ancora quattro giornate alla fine del campionato e la squadra di Baroni potrà ancora sognare l'ambito quarto posto in ottica Champions League, ripartendo dalla sfida esterna contro l'Empoli, in programma domenica 4 maggio alle ore 12:30.

I rientri con l'Empoli

Se Belahyane è vicino al rientro per il lunch match di domenica, dopo aver scontato il cartellino rosso contro il Genoa, e la conseguente squalifica per un turno, gli infortunati Tavares, Patric e Lazzari rimarranno ancora ai box per il match contro la squadra di D'Aversa.

Il punto dall'infermeria: Lazzari e Tavares

Nonostante non siano state divulgate comunicazioni ufficiali da parte della società biancoceleste riguardo alle condizioni e gli eventuali rientri di Lazzari e Tavares, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport il terzino ex Spal avrebbe accusato uno stiramento al polpaccio nella scorsa sfida contro il Genoa, in cui non sarebbe chiara l'entità della lesione, anche se sembrerebbe di primo grado. In tal caso il numero 29 biancoceleste potrebbe rientrare tra Inter-Lazio, penultima, e Lazio-Lecce, ultima di campionato, scontando uno stop di circa 15-20 giorni.

Il “treno” Nuno lunedì scorso era all'Olimpico di Roma per Lazio-Parma, sulle sue condizioni si era espresso lo stesso tecnico biancoceleste, Marco Baroni, affermando che “Credo che presto possa tornare in squadra”. Se la volontà è quella di ritrovarlo nella sfida interna contro la Juventus, è ormai quasi impossibile fare previsioni sullo stato fisico del terzino portoghese che, ad oggi, dopo lo stop nella sfida ritorno contro il Bodo/Glimt, è al suo settimo infortunio stagionale.