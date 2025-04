Baroni gestisce la settimana di lavoro a disposizione: le ultime da Formello

Dopo il pareggio casalingo maturato lunedì sera contro il Parma, la Lazio è tornata questa mattina ad allenarsi al Centro Sportivo di Formello per iniziare a preparare la sfida nel lunch match di domenica a Empoli contro la squadra di D'Aversa.

Gli assenti

In mattinata non sono scesi sul rettangolo di gioco oltre ai lungodegenti Patric, Nuno Tavares e Lazzari anche due titolari nella sfida contro il Parma: Isaksen e Castellanos.

L'allenamento

Tutto porta a pensare che Baroni con la volata finale tutta da giocarsi e con una sola competizione cui pensare possa riproporre la formazione vista a Parma anche contro l'Empoli. Oggi Baroni ha lavorato inizialmente con i titolari per poi mandarli a riposo e far entrare le seconde linee. Ancora presto per le prove tattiche, ma non sono annunciate sorprese per la trasferta di Empoli, la settimana di lavoro aiuterà a far passare il malumore e recuperare energi fisiche.