Candreva, auguri alla Lazio: il ricordo del 26 Maggio 2013

Oggi la Lazio festeggia un traguardo straordinario: 125 anni di storia. Una data che non può passare inosservata, non solo per il club, ma anche per i suoi tifosi, che vivono con un legame profondo e appassionato questa realtà calcistica unica. In queste ore, migliaia di messaggi di auguri sono arrivati da parte di giocatori, ex calciatori, tifosi e società, tutti uniti nell’esprimere il proprio affetto verso un club che ha scritto pagine indelebili nel calcio italiano. Tra i tanti auguri ricevuti dalla società biancoceleste, uno in particolare ha attirato l’attenzione dei tifosi: quello di Antonio Candreva. L’ex giocatore della Lazio, sulla sua pagina Instagram, ha pubblicato una storia che lo ritrae mentre bacia la Coppa Italia vinta nel 2013, in quella storica finale contro la Roma, un trionfo che rimane nel cuore di tutti i laziali.

Un ricordo indelebile del 26 maggio 2013

La finale di Coppa Italia del 26 maggio 2013 è uno dei momenti più emozionanti e significativi della storia recente della Lazio. Quella calda domenica di Maggio ha visto la squadra biancoceleste trionfare in maniera indimenticabile contro i rivali di sempre, la Roma. Una vittoria che non è solo legata al risultato finale, ma all’intero contesto della partita, che è diventata un pezzo di storia calcistica. La Lazio, guidata dall’allenatore Vladimir Petkovic, ha avuto la meglio con un gol decisivo di Senad Lulic, che al 26’ del secondo tempo ha realizzato il vantaggio che ha consegnato il trofeo alla squadra. A rendere ancora più emozionante quel trionfo fu la telecronaca del gol, che è rimasta nell’immaginario collettivo dei tifosi biancocelesti:

“Possesso palla della Lazio con Mauri, Candreva, Mauri, Mauri fa viaggiare ancora Candreva, il traversone, Lobont! E poi mette dentro Lulic per il vantaggio della Lazio al 26’ minuto del secondo tempo…”

Il legame indissolubile tra Candreva e la Lazio

Antonio Candreva è stato uno degli assoluti protagonisti di quella stagione e di quella finale, un elemento fondamentale di una squadra che ha saputo regalare emozioni indimenticabili. L'esterno romano ha vestito la maglia della Lazio lasciando un segno indelebile nella memoria dei tifosi per la sua grinta, la sua qualità e la sua capacità di fare la differenza in campo. Il suo apporto in quella stagione è stato determinante, e la sua assistenza al gol di Lulic è diventata una delle immagini più iconiche di quella vittoria storica.

Il gesto di oggi, con la foto che lo ritrae mentre bacia la Coppa Italia, è un segno tangibile del forte legame che Candreva continua a mantenere con la Lazio. L’affetto per la maglia biancoceleste non è mai svanito. Pubblicare quella foto è un modo per celebrare un momento speciale, per riconoscere l’importanza di quella vittoria e per continuare a condividere con i tifosi biancocelesti un legame che va oltre il tempo e le maglie indossate.

Un atto di gratitudine e un segno di rispetto per la Lazio

La Lazio, a 125 anni dalla sua fondazione, continua a essere una delle squadre più importanti del calcio italiano. Non solo per la sua storia, ma anche per la passione e l’amore che i suoi tifosi dimostrano ogni giorno. Antonio Candreva, con il suo gesto, ha contribuito a questa celebrazione, ricordando a tutti che le emozioni legate a una maglia non si dimenticano mai, anche quando il tempo passa e le carriere cambiano. Oggi, grazie a Candreva e a tutti coloro che hanno voluto celebrare la Lazio, la squadra si conferma non solo un club calcistico, ma una famiglia unita da una storia che dura da 125 anni.

Candreva e la storia sulla sua pagina Instagram