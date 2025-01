Álvaro González celebra i 125 anni della Lazio con orgoglio

La Lazio celebra un traguardo straordinario, ricevendo gli auguri anche da tantissimi ex, uno tra questi: Álvaro González. L’ex centrocampista uruguaiano, che ha vestito la maglia biancoceleste dal 2010 al 2017, ha voluto omaggiare la sua ex società pubblicando un post speciale sulla sua pagina Instagram, in cui ha dedicato parole di grande affetto e orgoglio al club e ai suoi 125 anni di storia. Arrivato a Roma nel 2010, González è stato un elemento fondamentale della Lazio per oltre sei anni, collezionando 146 presenze e 7 gol. La sua determinazione, la sua grinta e il suo cuore hanno reso il “Tata” uno dei giocatori più amati dai tifosi. Ma tra tutti i momenti che ha vissuto con la Lazio, uno in particolare è rimasto indelebile: la storica vittoria in Coppa Italia del 26 maggio 2013 contro la Roma. Pur lontano dai campi di gioco, il “Tata” continua a sentirsi legato alla Lazio, un legame che va oltre i semplici anni trascorsi a giocare.

Fraioli

Un amore che non svanisce mai

Il tributo di Álvaro González non è solo un augurio, ma un atto di amore profondo per la Lazio. Il “Tata” non ha mai dimenticato i colori biancocelesti, e oggi, nel 125° anniversario del club, ha voluto confermare ancora una volta quanto sia speciale per lui far parte della grande storia della Lazio. Il post di González è solo uno dei tanti messaggi che la Lazio ha ricevuto in queste ore, un segno tangibile di quanto il legame con il club sia forte.

Il post Instagram e le parole di González