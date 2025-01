Hellas Verona-Lazio: attenzione ai cartellini, due giocatori rischiano la Fiorentina

Concluso il pareggio all’Olimpico contro il Como, la Lazio si prepara a scendere in campo domenica 19 gennaio alle 18.00 al Bentegodi per affrontare il Verona. Una sfida cruciale per i biancocelesti, che puntano a mantenere il passo verso l’Europa. Tuttavia, c’è una variabile importante da considerare: i cartellini.

Rovella e Isaksen diffidati: rischio squalifica contro la Fiorentina

In particolare, Nicolò Rovella e Gustav Isaksen risultano diffidati. Un’ammonizione contro il Verona costerebbe a entrambi la squalifica nel big match contro la Fiorentina, in programma all’Olimpico domenica 26 gennaio alle 20.45.

Lazio-Verona: perché il match è decisivo per i biancocelesti

Il rischio di perdere due pedine fondamentali rende la gestione delle diffide un tema chiave per mister Baroni, che dovrà valutare con attenzione la formazione. La Lazio, infatti, non può permettersi di arrivare all’impegno contro la Fiorentina senza due giocatori cruciali per il suo schema tattico.