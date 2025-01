Braga-Lazio: tutte le info sulla vendita dei biglietti

Si avvicina la chiusura della prima fase valida per la Uefa Europa League 2024/25, le ultime due partite sanciranno definitivamente la classifica generale che disegnerà la fase finale dell'ex Coppa Uefa. La Lazio affronterà la Real Sociedad in casa, giovedì 23 gennaio alle 21:00, poi volerà il 30 di gennaio in Portogallo per sfidare il Braga.

Attraverso un comunicato sul sito ufficiale biancoceleste sono state rese note tutte le informazioni utili per l'acquisto dei biglietti per Braga-Lazio.

Fraioli

Il comunicato della Lazio