Fabio Poli: "Lazio impressionante. Mi sto innamorando di Castellanos. Sul Bologna..."

Il doppio ex di Lazio e Bologna, Fabio Poli, è intervenuto a Radiosei nella trasmissione “9 gennaio 1900” parlando del match di domenica in cui le sue due vecchie squadre si affronteranno all'Olimpico di Roma per la tredicesima giornata di campionato. L'ex calciatore biancoceleste si dice impressionato dalla Lazio di Baroni e dai risultati che ha ottenuto. Di seguito le dichiarazioni dell'ex attaccante.

Le parole di Fabio Poli

Non mi aspettavo questa Lazio, la sua capacità di fare un calcio bello e semplice, organizzato ed aggressivo. Baroni e la squadra stanno facendo cose davvero impressionanti. Tavares è una forza della natura, mentre di Castellanos mi sto innamorando. Ha colpi da grande centravanti, immagino che la partenza di Immobile lo abbia liberato. Ma in generale è il calcio che fa la squadra che fa rendere tutti al massimo. La Lazio è una squadra molto offensiva, di fatto gioca con quattro attaccanti che danno fastidio. La cosa che va constatata è la continuità, ora vedremo cosa accadrà negli scontri diretti. Intanto, dico che è la squadra che con l’Atalanta gioca il miglior calcio. E’ un belvedere. I ritmi nelle coppe internazionali si alzano, se la Lazio riuscisse a mantenere un’alta intensità, può fare bene anche in campo europeo.

Riguardo il Bologna