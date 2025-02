Verso Milan-Lazio con un dubbio in difesa: il rischio del forfait di Romagnoli

La Lazio martedì a San Siro ha disputato il match di Coppa Italia contro l’Inter e ne è uscita sconfitta (anche se tra molti dubbi e polemiche circa la validità del primo goal dei nerazzurri che ha sbloccato la partita). Non c’è tempo di pensare a quanto fatto in quanto domenica i biancocelesti torneranno in campo, sempre a San Siro, questa volta per sfidare i cugini dell’Inter: il Milan dell’ex Conceicao. Servirà una grande prestazione, al pari di quella fatta contro l’Inter ma più concreta, per tentare di battere una squadra forte che, come la Lazio, darà il tutto per tutto per ottenere un posto Champions a fine stagione.

Verso Milan-Lazio con Romagnoli a rischio

I biancocelesti si trovano a Formello e nella giornata di sabato torneranno a Milano per il match di domenica sera. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Corriere dello Sport, il difensore biancoceleste Alessio Romagnoli non è sicuro di poter dare il proprio contributo in quella che sarà la partita contro la sua ex squadra. Il centrale era stato sostituito all’intervallo di Inter-Lazio lamentando un affaticamento all’adduttore (come detto dallo stesso Baroni in conferenza post spartita). Andrà valutato nelle prossime 72 ore per comprendere se si tratti solo di un affaticamento o se c’è il rischio di una contrattura: nell’allenamento di oggi a Formello il centrale potrebbe lavorare a parte per gestire le sue condizioni.

