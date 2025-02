Lazio, servono nuove soluzioni per l’attacco: Pedro e Dia per sostituire il Taty

Martedì la Lazio ha disputato il match valido i quarti di Coppa Italia contro l’Inter dell’ex Simone Inzaghi, partita dalla quale biancoceleste sono usciti sconfitti, nonostante una prestazione positiva e il primo goal dell’Inter, quello che ha sbloccato il match e che è stato realizzato da Arnautović, senza dubbio in fuorigioco e che lascia la partita avvolta in un’ombra di interrogativi circa la condotta arbitrale. Questo, però, non può essere un alibi per i biancocelesti che dovranno lavorare sulla concretezza delle proprie prestazioni per tornare ad avere un attacco pericoloso sotto porta come nei mesi scorsi.

La Lazio senza centravanti: le soluzioni Noslin e Tchaouna hanno deluso, si proverà con Dia e Pedro

Sicuramente ai biancocelesti martedì è mancata la presenza del centravanti argentino Castellanos. Il Taty, infortunatosi durante il match contro il Napoli, non sarà disponibile fino a fine marzo e salterà anche i quarti di Europa League, la sua assenza si è sentita particolarmente nelle ultime partite: Noslin e Tchaouna, chiamati a sostituirlo rispettivamente contro Venezia e Inter, non hanno convinto in quella posizione. Proprio per questo, Baroni dovrà studiare altre alternative e non restano che le opzioni di Dia e Pedro. Non c’è più tempo per esperimenti, la Lazio deve tornare a segnare e ad essere concreta sotto porta per non perdere di vista l’obiettivo Champions e soprattutto per continuare il percorso in Europa League.

