Lazio, senza Europa partiranno i big dello spogliatoio? La situazione dei rinnovi si complica

Si è appena chiusa la stagione 2024-2025, terminata nel modo peggiore possibile per la Lazio che, dopo otto stagioni di seguito in Europa, il prossimo anno giocherà soltanto una volta a settimana e sconterà la mancata qualificazione sia in Champions, che in Europa League, che in Conference. Un epilogo veramente triste che, in parte, non rende onore alla prima parte di campionato e al grande successo dei primi mesi della panchina di Baroni. All’improvviso, qualcosa è cambiato, probabilmente nella gestione del gruppo, come ritiene la società, i risultati sono arrivati sempre con maggiore fatica e adesso sono proprio i tifosi a pagarne le conseguenze.

Nessuna qualificazione europea: cosa succederà adesso all’organico?

Quello che doveva essere l’inizio di un nuovo ciclo, si sta trasformando in una vera e propria disdetta perché, adesso, senza qualificazioni europea, potrebbero verificarsi molti cambiamenti all’interno dell’organico. Senza Baroni e soprattutto senza Europa, la Lazio dovrà rivedere le strategie di mercato, a cominciare dal piano dei rinnovi (anche per ragioni economiche, non potendo far più conto sugli introiti previsti dalle coppe). Oltretutto, nel mirino delle critiche sono compresi tutti, anche i big, perfino capitan Zaccagni, autore di un finale di stagione pessimo (tant’è che Spalletti non lo ha considerato per la Nazionale). Una volta deciso il futuro dei Baroni, come riporta il quotidiano Il Messaggero, ci saranno da chiarire tante altre situazioni: dalle possibili plusvalenze Guendouzi, Rovella, Tavares e Gila, ai profili in uscita Provedel, Hysaj, Pellegrini e Vecino, fino ad arrivare ai giocatori in bilico, come Romagnoli, Marušić e Lazzari. L’unica sicurezza è che, al momento, la maggior parte della squadra è già in vacanza. Mandas, Castellanos, Tavares, Guendouzi, Isaksen, Marušić, Rovella, Tchaouna, Dele-Bashiru e Hysaj partiranno con le rispettive Nazionali, mentre sperano ancora in una convocazione, Dia, Provstgaard e Belahyane.

