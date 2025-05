Rocchi insiste: "Inter-Roma, il rigore su Bisseck era da concedere senza dubbi"

Rocchi non cambia idea: "Era rigore per l’Inter su Bisseck"

Gianluca Rocchi torna sull’episodio discusso dell’89’ minuto di Inter-Roma, quando Ndicka trattiene Bisseck in area. Il designatore arbitrale, nella trasmissione “Open Var” su Dazn, ha ribadito: “Per noi era un rigore chiaro”. L’arbitro Fabbri e il Var Di Bello non sono intervenuti, ma secondo Rocchi la loro interpretazione è errata. “La valutazione finale è condizionata dalla poca forza della trattenuta, ma resta una decisione sbagliata”, ha spiegato.

L’analisi degli audio Var e gli errori di valutazione

Negli audio diffusi, Fabbri afferma: “Non lo tira mai giù, ha solo le braccia intorno”, mentre Di Bello risponde: “Cade quando lo molla”. Rocchi contesta: “Per me è rigore Inter chiaro in campo, e anche intervento da Var. L’errore nasce dal non valutare come inizia la trattenuta: Ndicka si disinteressa del pallone, e questo è già un comportamento punibile”. La CAN A e B aveva già manifestato perplessità dopo la partita, e ora Rocchi conferma: “Rivedendolo, è sicuramente un rigore da assegnare”.